Аверина прокомментировала триумфальное выступление на ЧМ в Баку

В Москву вернулись российские гимнастки, триумфально выступившие на чемпионате мира. Самолет из Баку приземлился в аэропорту Шереметьево.

В столице Азербайджана российские спортсменки превзошли собственный рекорд по количеству медалей высшей пробы на одном турнире: выиграли восемь наград из девяти возможных. Наши девушки были лучшими в командном первенстве, в групповом и личном многоборье, в групповых упражнениях с обручами и булавами, а также во всех индивидуальных финалах. Недосягаемой для всех стала Дина Аверина, завоевавшая пять золотых медалей.

«Я очень довольна результатами и выступлениями. Мне кажется, что получилось по максимуму показать и проявить себя. Думаю, все довольны», - рассказала «Звезде» Аверина.

Впереди у девушек командный чемпионат мира, после которого начнется подготовка к главному старту четырехлетия - Олимпиаде в Токио.