Хоккеист «Нефтехимика» сломал нос защитнику «Салавата Юлаева»
Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
© Фото: flash_gun, instagram, hcsalavat.ru
Нападающий «Нефтехимика» Тимур Хафизов применил жесткий силовой прием против защитника «Салавата Юлаева» Евгения Лисовца, в результате чего у последнего оказался сломан нос.
При этом судьи не зафиксировали нарушения правил со стороны Хафизова. Инцидент зафиксирован на видео, которое размещено на сайте КХЛ.
Победа в матче досталась «Салавату Юлаеву», встреча завершилась со счетом 2:0.
Сейчас уфимцы занимают второе место в Восточной конференции КХЛ с 11-ю очками в активе. «Нефтехимик» с семью очками расположился на девятом месте.