Хоккеист «Нефтехимика» сломал нос защитнику «Салавата Юлаева»

Нападающий «Нефтехимика» Тимур Хафизов применил жесткий силовой прием против защитника «Салавата Юлаева» Евгения Лисовца, в результате чего у последнего оказался сломан нос.

При этом судьи не зафиксировали нарушения правил со стороны Хафизова. Инцидент зафиксирован на видео, которое размещено на сайте КХЛ.

Победа в матче досталась «Салавату Юлаеву», встреча завершилась со счетом 2:0.

Сейчас уфимцы занимают второе место в Восточной конференции КХЛ с 11-ю очками в активе. «Нефтехимик» с семью очками расположился на девятом месте.