Фанаты ЦСКА в день матча устроили дебош в Туле: видео

Перед матчем чемпионата Российской Премьер-Лиги по футболу между тульским «Арсеналом» и ЦСКА фанаты московского клуба устроили беспорядки на улицах Тулы и около стадиона.

На кадрах видно, что футбольные болельщики перекрыли одну из дорог и активно жгут фаеры. По данным местного паблика, это произошло на улице Первомайской. На другом видео фанаты ЦСКА, скандируя речевки, мощной толпой идут по городу.

Как сообщает «Первый Тульский», представители правоохранительных органов дежурили около стадиона и в общественных местах города. За нарушения порядка некоторые болельщики были доставлены в отделения полиции.