Форвард «Зенита» получил сотрясение на матче с «Рубином»
Себастьян Дриусси отыграл первый тайм, после чего был заменен.
© Фото: Aleksandr Kulebyakin, Global Look Press
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получил сотрясение мозга во время игры с «Рубином», которая прошла в субботу, 21 сентября, в Санкт-Петербурге.
Как рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, Дирусси был госпитализирован.
«Дриусси в клинике, у него сотрясение», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в Twitter.
Спустя некоторое время сам футболист опубликовал в своем Instagram сториз, в которой рассказал, что его отпустили домой из больницы и поблагодарил болельщиков за слова поддержки.
Напомним, «Зенит» разгромил казанский «Рубин» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 5:0. Дриусси отыграл первый тайм, после чего был заменен.