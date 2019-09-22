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Форвард «Зенита» получил сотрясение на матче с «Рубином»

Наталья Вальханская
03:46 22.09.2019
Себастьян Дриусси отыграл первый тайм, после чего был заменен.
Форвард «Зенита» получил сотрясение на матче с «Рубином»
© Фото: Aleksandr Kulebyakin, Global Look Press

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получил сотрясение мозга во время игры с «Рубином», которая прошла в субботу, 21 сентября, в Санкт-Петербурге.

Как рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, Дирусси был госпитализирован.

«Дриусси в клинике, у него сотрясение», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в Twitter.

Спустя некоторое время сам футболист опубликовал в своем Instagram сториз, в которой рассказал, что его отпустили домой из больницы и поблагодарил болельщиков за слова поддержки.

Напомним, «Зенит» разгромил казанский «Рубин» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 5:0. Дриусси отыграл первый тайм, после чего был заменен.

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