«Ниндзя OCR»: первый ЧМ по забегам с препятствиями завершился в Москве

Первого сентября в Парке культуры и отдыха Горького в Москве закончился первый в истории чемпионат мира по «Ниндзя OCR». Участниками первого чемпионата мира стали спортсмены из 17 стран.

Среди женщин первое место заняла австралийка Вивиан Оливия с результатом в 4:00. Россиянки Елена Ладная (4:52) и Юлия Леонова (5:34) оказались на втором и третьем местах.

Антон Фоменко из России с результатом в 1:38 стал победителем. Наши соотечественники Виктор Мусихин (1:41) и Влас Гаврилов (1:33) завоевали серебро и бронзу.

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу на своей странице в Instagram прокомментировала результаты прошедшего мирового первенства.

«2013 год - 400 человек, 2019 - чемпионат Мира! Мы это сделали! Поздравляю всех, ребята! То ли еще будет», - написала Шойгу.

В этом году Москва принимала первый в истории чемпионат мира по забегам с препятствиями формата «Ниндзя OCR». Спортивные соревнования проходили с 30 августа по 1 сентября в парке Горького на площадке «Арены героев». В них участвовали все желающие, как профессиональные атлеты, так и люди, далекие от спорта.