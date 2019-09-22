ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе месте в чемпионате России

Московский клуб ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:2. Матч состоялся в рамках чемпионата России по футболу.

В составе армейцев двумя голами отличился Никола Влашич. Он поразил ворота краснодарцев на 32-й и 41-й минуте. Кроме того, гол забил Федор Чалов на 37-й минуте встречи.

В ответ гости сумели забить два гола. Оба на свой счет записал Маркус Берг. В результате встречи ЦСКА вышел на второе место в общей таблице турнира. Следующую игру армейцы проведут 29 сентября с екатеринбургским «Уралом».