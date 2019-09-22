Медведев завоевал титул на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянин Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составил почти 1,2 миллиона долларов.

Медведев в финальном поединке победил хорвата Борне Чорича со счетом 6:3, 6:1. Матч длился один час 12 минут.

Четвертая ракетка мира, Даниил Медведев, завоевал шестой титул в карьере и третий в этом сезоне. Ранее он победил в турнирах в Софии и Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США. 23-летний спортсмен также завоевал право выступать на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне.