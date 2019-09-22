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«Все мы ошибаемся»: станут ли Кокорин и Мамаев новым Эдуардом Стрельцовым

Мария Осипова
19:09 22.09.2019
Во вторник, 17 сентября, на свободу после 11 месяцев заключения вышли футболисты Кокорин и Мамаев. Суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress

Почти год за судьбой спортсменов следила вся страна. Общественное мнение все это время штормило от одной крайности к другой - от безысходного: «Да их все равно отпустят, они же звезды футбола» до удивленного: «За что такой срок - они же звезды футбола».

Теперь, когда Кокорин и Мамаев отбыли наказание как самые обычные хулиганы, возникает новый вопрос: а что с ними, как со звездами футбола, будет дальше. И как отразятся эти 11 месяцев на карьерах спортсменов, да и в целом на их образе жизни.

Едва ли когда-либо у здания исправительной колонии №4 в Белгородской области собиралось такое количество представителей прессы, как во вторник. Ажиотаж был как на стадионе перед решающим матчем, а некоторые и вовсе ночевали в машине перед воротами колонии, ведь все близлежащие гостиницы были уже забиты.

Несколько часов ожидания, и к воротам примчался огромный черный внедорожник, сразу став причиной инцидента. У водителя, отчима Кокорина, видимо, сдали нервы. Он решил уйти от вопросов прессы, дав хорошенько по газам в толпе людей. Один из коллег так и не успел увернуться от колес почти трехтонной машины. Журналисты вызвали скорую и ДПС, виновника происшествия увели для составления протокола.

То, чего так долго ждали, продлилось всего несколько секунд. Первым из тюремных ворот появился нападающий Александр Кокорин, за ним - его брат, и замкнул тройку полузащитник Павел Мамаев. Еще один фигурант дела, Александр Протасовицкий, пока остается в заключении.

Черный внедорожник с московскими номерами, в который сели освобожденные, сразу уехал. Отдуваться за всех пришлось адвокату.

«Срок у них заканчивается 6 ноября и 7 декабря, после этого никаких ограничений не будет», - сообщил он.

Пока же фигурантам дела - никаких выездов за границу, отметки в полиции и постоянное информирование о передвижениях.

Основаниями для УДО Кокорина и Мамаева стали примерное поведение, труд в швейном и упаковочном цехах в колонии и пропаганда здорового образа жизни. Привлекая на газон все больше заключенных, они улучшили тюремную статистику сторонников спорта - на целых 30%.

А вот четвертый фигурант дела - Александр Протасовицкий - пока до УДО не дослужился. На последнем слушании адвокату отказали в досрочном. Причина - несколько раз в колонии оставил незаправленной постель. Поведение во всем должно быть образцовым. Пересмотрят дело судьи до 24 сентября.

Готовы ли болельщики и тренеры поверить в исправление футболистов - вопрос пока открытый. Даже в родном дворе в Валуйках, где вырос Кокорин и где побывала съемочная группа «Звезды», не все готовы поверить в исправление футболиста.

Тем не менее, за день до освобождения Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» - до конца этого сезона - и уже прошел медицинский осмотр.

«Он заявил, что мечтает продолжить и даже закончить карьеру в "Зените", и даже готов играть бесплатно», - сообщил генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев.

Но бесплатно играть Кокорину не придется - по новому контракту он будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год, что, правда, на полтора миллиона меньше, чем в прежнем договоре.

Мамаев же сменил скамью заключенных на «скамейку запасных». «Краснодар» контракт со своим полузащитником прервал - по соглашению сторон. Футболист, по слухам, ведет переговоры с «Динамо».

«Полгода-год - ничего страшного нет. В этом возрасте, если ни у кого ничего не болит, никто не старается заканчивать с футболом. Поэтому, если они сейчас возобновят карьеру, будут тренироваться, правильно подходить к своему спортивному режиму, то спокойно смогут играть», - уверен бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

Только вот физическое состояние восстановить куда проще, чем репутацию. Футбольные эксперты не раз за последние дни уже вспоминали Эдуарда Стрельцова. Его называли русским Пеле, но на пике карьеры нападающий «Торпедо» попал в тюрьму по обвинению в изнасиловании - на 12 лет. Выйдя через пять, он не только смог вернуться в родную команду и большой футбол, он даже стал футболистом года и вошел в состав сборной СССР. А вот есть ли шанс снова играть в сборной у Кокорина и Мамаева?

«Время покажет, мы ни от кого никогда не отказывались, другое дело, что надо соответствовать и на поле, и за полем. Но все мы люди, все мы ошибаемся», - отвечает на этот вопрос главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Зенит» сейчас уже вовсю продает открытки с изображением Кокорина. В клуб его обратно взяли, только вот в чемпионате России он за команду играть пока не сможет. По крайней мере, в ближайшие пять месяцев. В РФС отказались его регистрировать, о чем сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

Тем временем в Сети обсуждают новый чек за ужин в ресторане Александра Кокорина - 74 тысячи рублей, это если без скидки. А Павел Мамаев благоразумно отпраздновал свой день рождения дома - в соцсетях появились фото с женой и двумя детьми.

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