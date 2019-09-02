«Совершил чудо»: зарубежные СМИ в восторге от двойного сэйва Чернова в РПЛ

Европейские СМИ оказались в восторге от двойного сэйва защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче против «Локомотива» в чемпионате России.

Момент был опубликован на странице «433» в Instagram и набрал уже 3,7 миллиона просмотров. В комментариях Transfermarkt оставил информацию о футболисте: «Менеджерам всех клубов, которые захотят подписать его перед дедлайном: Евгений Чернов, 26 лет, левый защитник, контракт рассчитан до 2022 года, рыночная стоимость - 2 миллиона евро». Об этом сообщает издание Eurosport.

«Мы стали свидетелями лучших оборонительных действий последнего десятилетия: 90-я минута, и он совершил это чудо», - написало издание AS.

TurkSports TV заявило, что двойной сэйв от Чернова - «это одно из лучших действий защитника в истории футбола».

«На неделе, когда защитник Ван Дейк получил приз игрока сезона, Чернов показал, что искусство еще живо», - сказано в материале издания SportBible.

The18 детально описало трюк, проделанный Черновым, и заключило: «Мы все еще не можем понять, как ему удалось это второе спасение».

Издание Nieuws Blad написало: «Видел, Калиду Кулибали?» (автогол защитника «Наполи» принес победу «Ювентусу» - прим. ред.).

Напомним, матч между командами состоялся 31 августа. Эпизод с сэйвами произошел на 92-й минуте игры. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Ростова».