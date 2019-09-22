ОКР не стал комментировать слухи о возможном отстранении России от ОИ-2020

В Олимпийском комитете России прокомментировали появившиеся в прессе сообщения о возможном недопуске отечественной сборной к выступлению на Олимпийских играх-2020 в Токио из-за подозрений в подделке данных Московской антидопинговой лабораторией перед отправкой их в WADA. Об этом сказал пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов.

«Материалы и заметки СМИ мы никогда не комментировали и делать это не собираемся, потому что всегда отталкиваемся только от официальной информации», - приводит слова Выборнова ТАСС.

По сведениям британского издания The Telegraph, у WADA имеются подозрения о сокрытии систематического и исторического употребления допинга российскими спортсменами за последние 18 месяцев.

Отмечается, что манипуляции с допингом, возможно, происходили не с одобрения государства, но при этом имели широкое «распространение и систематический характер».

Двадцать третьего сентября на заседании исполкома организации в Токио комитет по соответствию WADA представит отчет о деятельности российской антидопинговой лаборатории.

Напомним, в прошлом году исполком WADA после почти трех лет отстранения полностью восстановил статус РУСАДА. Российское антидопинговое агентство лишили всех прав после публикаций комиссии о допинге в спорте.

Тогда всемирное агентство отмечало, что авансом пошло навстречу российской организации, при этом оставив за собой право снова применить санкции. Этого избежать можно было в двух случаях: предоставив до конца прошлого года электронные данные из Московской лаборатории и сами пробы атлетов до 30 июня 2019 года. Россия выполнила свои обязательства.

Олимпиада-2020 пройдет в японском Токио с 24 июля по 9 августа.