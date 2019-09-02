Феноменальная скорость: Роналду разогнался до 33 км/час
Во время встречи «Ювентуса» и «Наполи» игрок преодолел расстояние в 92 метра за десять секунд.
© Фото: Maurizio Borsari AFLO, Globallookpress
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 2-го тура чемпионата Италии против «Наполи» развил феноменальную скорость. Туринцы одержали в этой встрече победу со счетом 4:3.
Во время игры 34-летнему спортсмену удалось разогнаться до 33,12 километра в час, пробежав 92 метра за десять секунд, пишет SPORTbible.
По итогам матча «Ювентус» с шестью очками возглавил турнирную таблицу Серии А, а «Наполи» с тремя очками расположился на восьмой строчке.
Отметим, что в прошлом году Роналду разогнался до 38,6 км/час. Это произошло во время матча против Испании на чемпионате мира - 2018, который проходил в России.