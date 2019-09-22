Умер чемпион мира по волейболу Анатолий Цирков

Чемпион мира по волейболу 1962 года Анатолий Цирков умер после тяжелой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

Цирков ушел из жизни в возрасте 85 лет 21 сентября.

За свою карьеру волейболиста он успел поиграть в московских командах «Торпедо», МАИ и «Буревестник», был игроком сборной СССР. Помимо золотых медалей чемпионата мира Анатолий Цирков обладал титулами победителя и призера чемпионатов СССР и мастера спорта СССР.