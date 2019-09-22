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Скандалы и раскаяние: как освобождали Кокорина и Мамаева

Юрий Подкопаев
11:46 22.09.2019
Через пару недель футболисты будут отмечать одиннадцатую годовщину дружбы. На десятую, год назад, они устроили тот самый скандальный вояж по московским клубам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kokorin9, Instagram

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев на уходящей неделе вышли на свободу. Футболистам может показаться, что все злоключения в их жизни закончились. Однако новый скандал вокруг Кокорина и Мамаева произошел уже у ворот колонии в Белгородской области. Отчим Кокорина Сергей Логинов на внедорожнике резко сдал назад и наехал на ногу корреспондента. Свидетели уверены, что он это сделал специально.

Недовольный таким вниманием прессы отчим Кокорина еще и вырвал у девушки-репортера мобильный телефон и чуть не придавил ей руку дверью. Полиция составила административный протокол. Сами футболисты быстро вышли из ворот колонии и сели в машину хулигана. Черный внедорожник с московскими номерами умчался вдоль бетонного забора.

Первой фото в соцсетях выкладывает Светлана Кокорина с подписью, что «снова стала матерью» и счастлива. За ней Алана Мамаева выложила в Instagram фото - с заднего сидения внедорожника - с подписью «Домой». Футболисты сидят на заднем сиденье, пристегнутые ремнями, рядом газировка. Первый вечер на свободе они отмечали по отдельности. Мамаеву в этот день исполнился тридцать один год. Он праздновал с семьей дома. Александр Кокорин - с гражданской женой и друзьями в московском ресторане.

Сейчас сложно сказать, кто им друг, а кто нет. Через пару недель футболисты будут отмечать одиннадцатую годовщину своей дружбы. На десятую, год назад, они со своей компанией устроили тот самый скандальный вояж по московским клубам.

Напомним, на парковке у одного из них футболисты избили водителя ведущей «Первого канала», он попал в больницу. Затем Кокорин и Мамаев отправились позавтракать в кофейню, там их поведение не понравилось другим посетителям, и началась драка: руководителю департамента Минпромторга Денису Паку тогда досталось стулом по голове. В итоге Александр и Кирилл Кокорины получили год и шесть месяцев колонии общего режима, Павел Мамаев - на месяц меньше.

В колонии они продолжали тренироваться, возглавили команду арестантов по футболу и обыграли белгородский «Салют» из второй лиги. Кокорин и Мамаев вышли на свободу условно-досрочно на несколько месяцев раньше срока.

«Зенит» продлил с Кокориным контракт до конца сезона, но ближайшие пять месяцев футболист не сможет играть за команду - окно дозаявок в чемпионате закрыто до января. И Российский футбольный союз не стал делать для Кокорина и «Зенита» исключение.

«Краснодар» в пятницу расторг контракт с Мамаевым. Сейчас полузащитник ведет переговоры с московским «Динамо».

Как только футболисты покинули ворота колонии, немецкий портал Transfermarkt оценил их стоимость: Кокорина - в 5, а Мамаева - в 3 миллиона евро соответственно. Это почти в два раза ниже, чем было до заключения. Но все равно это - цена российского футболиста уровня высшей лиги.

В следующем году болельщики пойдут на Кокорина и Мамаева. Публика надеется, что они или хотя бы один из них станет новым Стрельцовым и вернется в сборную страны, но для этого нужно пахать и пахать. Смущает их окружение - Александру и Павлу придется бороться не только с собой, но и с привычной средой и образом жизни. Те заведения, в которых они чересчур активно отдыхали год назад, готовы вновь открыть двери для спортсменов. С тех пор, как они устроили драку в кофейне, там нет отбоя от посетителей: просят показать тот самый стул и требуют набор блюд и напитков, как у Кокорина с Мамаевым.

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