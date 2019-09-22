Слуцкий с «Витессом» поднялся на 1 место в чемпионате Голландии

Клуб российского тренера Леонида Слуцкого «Витесс» поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии, победив в 7 туре «Фортуну Ситтард» со счетом 4:2.

У команды Слуцкого сейчас в активе 14 очков после 7 матчей, в которых «Витесс» одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и еще раз уступил.

Разница забитых и пропущенный мячей у «Витесса» составляет 14 к 11.

Второе и третье места в чемпионате Голландии занимают «Аякс» и ПСВ с 13 очками соответственно, но эти два клуба сыграли на два матча меньше подопечных российского наставника.