Бойца ММА забросали попкорном за досрочное окончание боя

Американский боец ММА Джереми Стивенс получил травму в первом эпизоде схватки с мексиканцем Яиром Родригесом, после чего не смог продолжить бой: мексиканец попал американцу пальцем в глаз.

Травмированный спортсмен пытался прийти в себя несколько минут, но это ему не удалось. Тогда врачи сняли его с поединка спустя 20 секунд после его начала.

Зрители «Мехико-арены», где проходил турнир UFC Fight Night 159, не вошли в положение американца. Лишившись зрелища, они стали бросать в Стивенса с трибун ведра с попкорном, бутылки и разный мусор.

В итоге охране, уводившей с поля боя американца, пришлось защищать его своими телами.

«Мехико-арена» вмещает в себя 22,3 тысячи зрителей.