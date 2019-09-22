«Зенит» разгромил «Рубин»: пять голов и разочарование Дзюбы из-за VAR

В 10-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге разгромил «Рубин» со счетом 5:0.

Первый гол сине-бело-голубые оформили на 58-й минуте благодаря точному удару защитника Бранислава Ивановича. Чуть позже дубль оформил полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.

Под занавес встречи голами отличились хавбеки Роберт Мак и Олег Шатов.

Еще один мяч на свой счет мог записать Артем Дзюба, но гол был отменен после просмотра судьей видеоповтора, который показал, что нападающий санкт-петербургского клуба забил из офсайда.

После матча форвард в своем Instagram опубликовал видео трансляции после этого момента, где на лице Дзюбы видно все эмоции, и подписал его: «Боль… Разочарование… Несправедливость».

После встречи с «Рубином» «Зенит», набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.