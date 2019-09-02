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Подготовка к Евро-2020: футболисты РФ начали сборы с поздравления Черчесова

Андрей Аркадьев
20:39 02.09.2019
Сборная России сыграет с Шотландией 6 сентября в Глазго, а с Казахстаном - 9 сентября в Калининграде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сборная России по футболу собралась накануне ответственных матчей против Шотландии и Казахстана. Сейчас национальная команда занимает второе место в группе в отборе на Евро - 2020.

Игроки провели тренировку в подмосковном Новогорске. На занятии отсутствовали полузащитники Денис Черышев и Александр Головин, которые приедут в расположение команды вечером.

Первая тренировка прошла в приподнятом настроении, поскольку свой день рождения отмечает главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов. Футболисты подарили ему футболку с номером 56 - именно столько исполнилось наставнику главной команды страны.

«Еще ребята ничего не показали, они только собрались. Кстати, сегодня была теория запланирована, но она отменяется, потому что ни Черышева, ни Головина нет - они не успевают чисто физически. А если команда не в сборе, смысла нет этого делать. Поэтому мы сегодня теорию заменим праздничным тортом», - сказал Черчесов.

«Команда подарила маечку. И самое главное, что они в хорошем настроении, это самый большой подарок», - добавил он.

Сборная России сыграет с Шотландией 6 сентября в Глазго, а с Казахстаном - 9 сентября в Калининграде.

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