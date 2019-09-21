После расторжения контракта с «Краснодаром» Павел Мамаев ведет переговоры с «Динамо».

До зимнего трансферного окна 31-летний полузащитник может тренироваться с московским клубом, а в январе его могут включить в заявочный список на сезон, пишет «Спорт-Экспресс».

В пятницу, 20 сентября «Краснодар», в составе которого Мамаев играл с 2013 года, объявил о том, что расторг с ним контракт.

В пятницу, 17 сентября Мамаев и полузащитник «Зенита» Александр Кокорин вышли на свободу по УДО из ИК-4 в Белгородской области.

Спортсмены были осуждены после двух драк в центре Москвы в октябре 2018 года. Суд отправил братьев Кокориных в колонию на 1 год и 6 месяцев, а Мамаева - на 1 год и 5 месяцев.