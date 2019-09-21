Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал ЧЕ
ЧЕ-2019 проходит с 12 по 29 сентября в нескольких странах - во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
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Сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Греции в матче 1/8 финала мужского чемпионата Европы.
Встреча прошла в Любляне и завершилась со счетом 3:0.
Российская сборная является действующим чемпионом Европы. За выход в полуфинал она будет соревноваться с победителем пары Болгария - Словения.
ЧЕ-2019 проходит с 12 по 29 сентября в нескольких странах - во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.