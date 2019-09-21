Трое россиян стали чемпионами мира по боксу в своих весовых категориях

Российские боксеры Муслим Гаджимагомедов, Глеб Бакши и Андрей Замковой завоевали золотые медали чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Андрей Замковой стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 69 кг, одержав победу над англичанином Пэтом Маккормаком раздельным решением судей.

Российский боксер Глеб Бакши завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 75 кг. В финале он победил филиппинца Юмира Марсиаля единогласным решением судей.

Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира в весовой категории до 91 кг. 22-летний россиянин победил в финальном поединке эквадорца Хулио Кастильо - 5:0.

Всего в активе сборной России три золотые и одна бронзовая награды.