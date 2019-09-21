В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве разыскивают 14-летнюю теннисистку Эрику Кварчия, которая 18 сентября прибыла в аэропорт Внуково из Самары, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом говорится на странице МВД Абхазии в социальной сети Facebook.

По информации паблика Baza, девушка обучается в самарской школе олимпийского резерва. Неделю назад она на турнире в Сочи завоевала первое место и выполнила норматив мастера спорта РФ по настольному теннису.

После прилета в Москву Кварчия перестала выходить на связь. Камеры наблюдения аэропорта, видео с которых публикует Baza, сняли, как девушка обнимается с неизвестным юношей.