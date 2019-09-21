Российские гимнастки стали лучшими на ЧМ в групповом многоборье

Золотые медали завоевала российская сборная по художественной гимнастике в групповом многоборье на чемпионате мира. Вторыми стали спортсменки из Японии. На третьем месте - представители Болгарии.

В составе нашей команды выступали Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Евгения Леванова.

За свои выступления девушки в сумме набрали 58,700 балла: из них 30,000 - за упражнения с пятью мячами, 28,700 - с тремя обручами и двумя парами булав.

В индивидуальном многоборье золото ранее завоевала россиянка Дина Аверина, а серебро - ее сестра Арина.

Соревнования по художественной гимнастике проходят в Баку. Они завершатся 22 сентября.