Трусова побила мировой рекорд Загитовой
Трусова получила 163,78 балла и побила рекорд другой российской фигуристки Алины Загитовой (158,50), установленный на Nebelhorn Trophy-2018.
© Фото: Figure skating Russia Federation, Instagram.com, Globallookpress
Российская фигуристка Александра Трусова установила новый мировой рекорд во время исполнения произвольной программы на Мемориале Ондрея Непелы, который проходит в Братиславе.
Трусова получила 163,78 балла и побила рекорд другой российской фигуристки Алины Загитовой (158,50), установленный на Nebelhorn Trophy-2018. Такого результата Трусова добилась благодаря исполнению ряда четверных прыжков: лутца, тулупа и каскада из четверного и тройного тулупа.
Спортсменка могла добиться наиболее высокого балла, если бы не сорвала каскад тройной лутц - тройной риттбергер. Но, несмотря на это, результат девушки позволил ей поставить мировой рекорд, и в сумме двух программ - 238,69 балла. Раньше наивысший балл также принадлежал Загитовой - 238,43.