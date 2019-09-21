Трусова побила мировой рекорд Загитовой

Российская фигуристка Александра Трусова установила новый мировой рекорд во время исполнения произвольной программы на Мемориале Ондрея Непелы, который проходит в Братиславе.

Трусова получила 163,78 балла и побила рекорд другой российской фигуристки Алины Загитовой (158,50), установленный на Nebelhorn Trophy-2018. Такого результата Трусова добилась благодаря исполнению ряда четверных прыжков: лутца, тулупа и каскада из четверного и тройного тулупа.

Спортсменка могла добиться наиболее высокого балла, если бы не сорвала каскад тройной лутц - тройной риттбергер. Но, несмотря на это, результат девушки позволил ей поставить мировой рекорд, и в сумме двух программ - 238,69 балла. Раньше наивысший балл также принадлежал Загитовой - 238,43.