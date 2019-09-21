«Научилась у Нурмагомедова»: хоккеистка «Динамо» выложила видео массовой драки на льду
На кадрах видно, как девушки кидаются друг на друга с кулаками, при этом судьи ничего не могут сделать с происходящим.
© Видео: masha_p_77, Instagram © Фото: masha_p_77, Instagram
Российская хоккеистка «Динамо» Мария Пугина опубликовала в своем Instagram видео с массовой дракой, которая произошла на одном из матчей с екатеринбургской СКСО.
На кадрах видно, как во время матча у ворот начинается массовая потасовка: девушки кидаются друг на друга с кулаками, при этом судьи ничего не могут сделать с происходящим.
«Научилась у Хабиба Нурмагомедова», - написала Пугина на своей странице.
Скандальный матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Динамо».