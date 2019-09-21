В UFC назвали будущего соперника Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионства (UFC) Дэйна Уайт заявил, что следующим оппонентом чемпионата промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, вероятно, станет американский боец Тони Фергюсон.

«Поединок с Тони Фергюсоном - это бой, который должен состояться. Мы пытались сделать это четыре раза, и, я надеюсь, что теперь, с пятой попытки у нас все получится. Это бой, который имеет смысл», - цитирует TMZ Уайта.

Для Нурмагомедова также предусмотрен «запасной вариант» - канадец Жорж Сен-Пьер. Уайт подчеркнул, что у Фергюсона были возможности провести поединок, но пока он не воспользовался ими.

Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Он участвовал в 28 боях, в каждом из которых одержал победу. За последний год Нурмагомедов дважды защитил свой титул, одолев сначала ирландца Конора Макгрегора, а потом - американца Дастина Порье.