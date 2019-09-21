В РУСАДА отреагировали на новые обвинения Зеппельта

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прокомментировали новые заявления скандального немецкого журналиста Хайо Зеппельта. Автор фильмов о так называемой «системе допинга» в российском спорте заявил накануне, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь подозревает Россию в манипуляциях.

Как отметила замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, Зеппельт поторопился с новыми обвинениями. По ее словам, чтобы реагировать на данную информацию, необходимо дождаться официальных заявлений.

Пахноцкая напомнила, что что после большого скандала с российскими спортсменами РУСАДА год назад было полностью восстановлено в правах. Все требования международной организации были выполнены. Московская лаборатория передала свою базу данных и пробы международным экспертам. Те еще работают.

Заседание исполкома WADA состоится на следующей неделе, 23 сентября, в Токио. Только тогда и будет озвучен промежуточный отчет об анализе данных из Московской антидопинговой лаборатории.