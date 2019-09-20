Лучший в истории результат: россиянки триумфально выступили на ЧМ по борьбе

В Нур-Султане на чемпионате мира по борьбе российские спортсменки показали свой лучший результат в истории, завоевав сразу две золотые медали. До этого российской женской сборной получить две медали высшего достоинства на одном мировом первенстве никогда не удавалось.

Чемпионками мира в Казахстане стали Наталья Воробьева (72 кг) и Инна Тражукова (65 кг). Но на этом победы не закончились: в весовой категории до 59 кг серебро завоевала Любовь Овчарова, а Елена Полещук (до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 55 кг) добыли бронзовые награды.

Таким образом, женская сборная России по вольной борьбе завоевала в Казахстане два золота, одно серебро и две бронзы. Таких достижений у наших спортсменок на чемпионатах мира еще не было. В общем медальном зачете сборная России оказалась на первом месте.

Чемпионат мира по борьбе продолжится в Нур-Султане соревнованиями в мужской вольной борьбе. Турнир завершится 22 сентября.