Орлов рассказал о результатах медосмотра Кокорина

Футболист «Зенита» Александр Кокорин вернется на высокий уровень игры уже через месяц, никаких проблем со здоровьем у него нет. Об этом заявил телекомментатор Геннадий Орлов.

«Он молодец, занимался три месяца в колонии и бегал на тренажерах. Уже через месяц он вновь будет готов играть на самом высоком уровне», - цитирует Орлова ТАСС.

Ранее Российский футбольный союз отказал Кокорину в регистрации для участия в чемпионате России по футболу, так как у футболиста не было возможности приступить к работе в клубе до момента завершения срока подачи в комитет нужного комплекта документов.

Напомним, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также футболист «Краснодара» Павел Мамаев были осуждены после двух драк в Москве в октябре 2018 года. 17 сентября они вышли на свободу по УДО.

Сегодня стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.