Сестры Аверины завоевали золото и серебро ЧМ в многоборье

Российская спортсмена Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, а ее сестра Арина стала второй.

Дина по итогам выступления в четырех видах набрала 91,400 балла и стала первой. Арина заняла вторую строчку, получив 91,100 балла. Замкнула тройку израильтянка Лина Ашрам, набрав 89,700 балла.

Чемпионат мира завершится 22 сентября.

Попав в число 12 лучших спортсменок, сестры Аверины получили для сборной России две олимпийские лицензии Игр-2020 в Токио.