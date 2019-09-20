«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым, сообщается на сайте футбольного клуба.

«Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, Павел Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом были осуждены после двух драк в Москве в октябре 2018 года. Суд назначил Кокориным по полтора года лишения свободы, а Мамаеву - один год и пять месяцев. Однако 17 сентября все трое вышли на свободу по УДО.