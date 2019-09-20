Кононов нашел объяснение черной полосе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов, комментируя поражение в 10 туре РПЛ от «Уфы», которое стало четвертым подряд для его команды, заявил, что красно-белые в итоге окажутся на том месте (в турнирной таблице), «которое заслуживают».

«Сегодня мы владели преимуществом. Нам не удались завершающие фазы — точные передачи и завершение», - сказал он в эфире канала «Матч Премьер».

Отвечая на вопрос, как «Спартаку» жить дальше, Кононов был лаконичен: «Работать».

«Всегда черная полоса проходит, наступает белая. Верю, что при соответствующей работе и вере в себя будут успехи, будут победы», - заключил он.

«Спартак» проиграл «Уфе» со счетом 0:1, единственный гол - в свои ворота - забил Николай Рассказов на 13-минуте.

Команда Олега Кононова занимает 7-ю строчку в турнирной таблице.