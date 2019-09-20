«Спартак» проиграл четвертый матч подряд

Московский «Спартак» проиграл гостевой матч 10 тура РПЛ против «Уфы» со счетом 0:1. Единственным забитым мячом встречи стал автогол Николая Рассказова, случившийся на 13-й минуте.

Как обращает внимание «Чемпионат», «Уфа» смогла обыграть красно-белых, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника за весь матч.

Для «Спартака» это поражение стало четвертым подряд. Команда Олега Кононова находится на 7-м месте в турнирной таблице. «Уфа» - шестая.

В 11 туре 29 сентября «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом», а «Уфа» в гостях с «Рубином».