В «Зените» объяснили отказ РФС в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) отказал петербургскому «Зениту» в регистрации Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода по процедурным вопросам, заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

«Что здесь комментировать. Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное - чтобы Александр вышел на игровую форму», - сказал Медведев.

Он отметил, что Кокорин может тренироваться с командой - на это запрета нет, пишет РИА Новости.

Кокорин перешел в «Зенит» в январе 2016 года и выиграл в составе петербургского клуба Кубок и Суперкубок России, а по результатам прошлого года получил золотую медаль за победу в чемпионате страны.