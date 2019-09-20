Кокорину отказали в регистрации для участия в чемпионате России

Российский футбольный союз отказал Александру Кокорину в регистрации для участия в чемпионате России по футболу. Об этом заявил главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

«Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания). Так теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола», - написал Семак на своей странице в Instagram.

Через несколько минут Семак удалил свой пост.

В РФС, в свою очередь, пояснили, что в виде исключения из правил футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но это решение принимает Комитет с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

«Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина Александра, так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)», - отметил представитель Комитета РФС.

Он добавил, что Кокорин может быть зарегистрирован в ближайший регистрационный период, а данное решение направлено на недопущение футболистами злоупотреблений своими правами.

Ранее Кокорин прошел медицинский осмотр в Санкт-Петербурге. В ближайшее время он должен приступить к тренировкам по индивидуальной программе.