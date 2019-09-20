Кокорин прошел медосмотр игрока в Петербурге: видео

Девятнадцатого сентября нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин прибыл в Петербург и прошел медицинский осмотр. Видео опубликовано на сайте клуба.

Футболист прошел тесты у спортивного врача, проверку у кардиолога, невролога, травматолога и прочих специалистов, а также процедуры УЗИ и ЭКГ.

В ближайшее время спортсмен приступит к тренировкам по индивидуальной программе.

Семнадцатого сентября футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева освободили из исправительной колонии в Белгородской области. Их выпустили на свободу по УДО после того, как они отбыли часть своих сроков в тюрьме за участие в двух драках в центре столицы.