В Амстердаме застрелили известного футболиста

В Амстердаме застрелили футболиста суринмского происхождения Келвина Мейнарда.

Вечером 18 сентября неизвестные подъехали на черном скутере к автомобилю, в котором находился спортсмен и выпустили несколько пуль в его машину.

Мейнард хотел уехать от нападавших, но влетел на своем авто в здание пожарной службы. Спортсмен получил тяжелые ранения и скончался.

Совершив преступление, злоумышленники скрылись на мотоциклах. Правоохранители их разыскивают, сообщает пресс-служба полиции Нидерландов.

Мейнард выступал за голландский любительский клуб «Алфенс Бойз», бельгийский «Антверпен» и британский «Бертон Альбион».