Победа «Локомотива» позволила РФ оторваться от Португалии в таблице коэффициентов UEFA

Россия, которая находится на шестом месте в таблице коэффициентов UEFA, смогла увеличить отрыв от своего ближайшего преследователя - Португалии благодаря гостевой победы «Локомотива» в Лиге чемпионов над немецким «Байером».

Шестая строчка позволяет национальной лиге страны заявлять для участия в еврокубках шесть команд: три в Лигу Европы и столько же в Лигу чемпионов.

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице UEFA равен 43,216 балла, Португалии - 42,049 балла.

Лидером в таблице является Испания, в активе которой 86,997 балла, второе место у Англии, третье занимает Германия.

В среду, 18 сентября, московский «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» в матче первого тура группового этапа ЛЧ. Встреча прошла на «Бай-Арене» и закончилась со счетом 1:2 в пользу российского клуба.