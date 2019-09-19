ЦСКА разгромно проиграл «Лудогорцу» в матче Лиги Европы

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Лудогорец Арена» и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче и единственный у армецев записал на свой счет Игорь Дивеев. На 11-й минуте встречи после розыгрыша штрафного он мощно пробил головой, и снаряд с отскоком от газона влетел под перекладину.

До перерыва счет оставался неизменным, однако в начале второй половины встречи игроки болгарского клуба буквально нашпиговали мячами ворота Игоря Акинфеева. В период с 47-й по 52-ю минуту успели отличиться Кристалдо Вандерсон, Йоди Лукоки и Клаудиу Кешерю.

Чуть позже Кешерю оформил дубль, а на 73-й минуте с одиннадцатиметрового поставил финальную точку и добавил в копилку своих достижений хет-трик.

В другом матче группы Н испанский «Эспаньол» сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» со счетом 1:1.

Ранее сегодня «Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы со счетом 5:0. Швейцарская команда на своем поле доминировала весь матч, воспользовавшись рядом грубых ошибок соперника.