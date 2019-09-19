«Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы со счетом 5:0

«Краснодар» разгромно проиграл стартовый матч группового этапа Лиги Европы швейцарскому «Базелю» со счетом 0:5. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

Первый гол краснодарский клуб пропустил уже на 10-й минуте, после того как Александр Мартынович выполнил неточную передачу на своей половине поля и Кевин Буа, перехватив мяч, переиграл Матвея Сафонова.

В концовке первого тайма Буа оформил дубль после обреза на своей, опять же, половине поля уже Магомеда-Шапи Сулейманова и последовавшей контратаке швейцарцев.

В период с 54-й по 56-й минуты «Краснодар» пропустил сразу два: сначала Лука Дзуффи точно пробил после того как один из защитников россиян выбил мяч ему точно на ногу. А следом Тонни Де Вильена забил эффектный гол, но в свои ворота, пытаясь выбить мяч за лицевую линию.

Точку в матче поставил Ноа Окафор - снова после того, как защита «Краснодара» вынесла мяч точно ему на ногу.

В параллельном матче в группе «Хетафе» обыграл дома «Трабзонспор» со счетом 1:0.