Дина Аверина завоевала еще два золота на ЧМ по легкой атлетике

Россиянка Дина Аверина завоевала третью и четвертую золотые медали на мировом первенстве по легкой атлетике, которое проходил в Баку. Наша спортсменка стала лучшей в упражнениях с булавами и лентами.

В упражнениях с булавами Аверина получила от судей 23,800 балла, уточняет «Чемпионат». Второй с 23,300 балла стала представительница Израиля Линой Ашрам, третьей - украинка Влада Никольченко - 22,350 балла.

В упражнениях с лентами Аверина набрала 21,800 балла. Второй вновь стала Ашрам - 20,750 балла, третья позиция в этом элементе у еще одной россиянки Екатерины Селезневой - 20,650 балла.

Ранее Дина Аверина стала чемпионкой в упражнениях с мячом, а затем вместе с сестрой Ариной и Екатериной Селезневой победила в командном турнире.