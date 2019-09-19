Легенда футбола Димитар Бербатов завершил карьеру

Бывший игрок «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и сборной Болгарии Димитар Бербатов завершил карьеру профессионального футболиста. О своем решении он объявил через видеообращение на личной странице в Instagram.

«Думаю, сейчас самое время остановиться, решение давно напрашивалось! Хотя, когда я думаю об этом, о понимаю, что это не конец – так или иначе я останусь в игре», - сказал он.

Бербатов признался, что будет очень скучать по тренировкам, голам, играм и своим партнерам.

«Черт возьми, я буду скучать по всему этому, люди, потому что я очень люблю футбол...», - добавил спортсмен.

Димитар Бербатов является лучшим бомбардиром в истории своей сборной, напоминает Sports.ru. На его счету 48 голов в 79 матчах за национальную команду.

В Англии он выиграл Кубок лиги с «Тоттенхэмом» и еще дважды этот же трофей с «Манчестер Юнайтед». С командой из Манчестера он также дважды брал золото АПЛ, дважды же - Суперкубок Англии и побеждал на Клубном чемпионате мира.