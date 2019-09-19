France Football учредило награду лучшему вратарю имени Льва Яшина
Эту награду будут вручать одновременно с «Золотыми мячами» у мужчин и женщин, а также с Копа Трофи.
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Французское спортивное издание France Football учредило награду имени легендарного советского вратаря Льва Яшина, которую будут каждый год присуждать лучшему голкиперу.
Список из десяти кандидатов будет обнародован 21 октября, а церемония награждения по результатам 2019 года пройдет второго декабря, говорится на сайте СМИ.
Известно, что эту награду будут вручать одновременно с «Золотыми мячами» у мужчин и женщин, а также с Копа Трофи.
За свою футбольную карьеру Яшин, который является единственным в истории вратарем, награжденным «Золотым мячом», становился олимпийским чемпионом и побеждал на чемпионате Европы в составе сборной СССР.