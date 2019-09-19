France Football учредило награду лучшему вратарю имени Льва Яшина

Французское спортивное издание France Football учредило награду имени легендарного советского вратаря Льва Яшина, которую будут каждый год присуждать лучшему голкиперу.

Список из десяти кандидатов будет обнародован 21 октября, а церемония награждения по результатам 2019 года пройдет второго декабря, говорится на сайте СМИ.

Известно, что эту награду будут вручать одновременно с «Золотыми мячами» у мужчин и женщин, а также с Копа Трофи.

За свою футбольную карьеру Яшин, который является единственным в истории вратарем, награжденным «Золотым мячом», становился олимпийским чемпионом и побеждал на чемпионате Европы в составе сборной СССР.