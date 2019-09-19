Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи»
На кадрах, опубликованных в Сети, показан найденный у Идрисова арсенал оружия.
© Видео: operline.live, Instagram © Фото: operline.live, Facebook
В Дагестане задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД.
«Он задержан», - цитирует ТАСС представителя ведомства.
На кадрах, опубликованных в Сети, показан найденный у Идрисова арсенал оружия: несколько бит, винтовка, три автомата Калашникова, пистолеты, гранаты, кинжалы и другое оружие.