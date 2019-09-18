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«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов

Наталья Вальханская
23:57 18.09.2019
Московский клуб набрал 3 очка и занял первое место в турнирной таблице группы D.
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Московский «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на «Бай-Арене» и закончился со счетом 1:2 в пользу российского клуба.

Первый гол был забит на 16-й минуте. С передачи Жоау Мариу полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк заколотил снаряд в дальний нижний угол ворот Лукаша Градецки.

Второй гол оказался не в пользу москвичей, но забил его тоже игрок «Локомотива». После удара немца Свена Бендера мяч попал в ногу Бенедикта Хеведеса и залетел в сетку.

Ситуацию удалось исправить на 37-й минуте Дмитрию Баринову. После ошибки Градецки, который неудачно выбил мяч, россиянин издалека точно пробил по пустым воротам.

«Локомотив» набрал 3 очка и занял первое место в турнирной таблице группы D, «Байер» - на четвертом месте. Их соперниками по группе являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», которые закончили матч с ничейным счетом 2:2 и расположились на втором и третьем месте.

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