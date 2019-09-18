Нурмагомедов: «мама просила не бить людей»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что его мама смотри поединки и просит «не бить людей».

«Мама всегда говорит: "Сынок, делай свое. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой удушающий, и пускай постучит, чтобы на этом закончилось"», - сказал спортсмен.

Как рассказал Нурмагомедов в эфире Первого канала, раньше его мать не смотрела бои, однако, когда вся страна стала следить за его поединками, то пришлось смотреть, «вариантов нет».

Боец отметил, что надеется провести следующий бой в России. В настоящее время ведутся переговоры с UFC.

«Очень хочу подраться в Москве или Петербурге, идут переговоры. Процентов на 80 уверен, что мой следующий бой пройдет в России», - подчеркнул он.

Хабиб Нурмагомедов сообщил, что намерен провести еще три или четыре боя. Его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов пообещал, что если увидит на тренировках какие-то минусы, то сразу сообщит ему.

«Отец мне говорил, что его пик физической формы пришел где-то в 32-33 года. После 33 он чувствовал, что он уже на спаде», - пояснил спортсмен.

В настоящее время на счету 30-летнего Хабиба Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Предыдущий поединок россиянина прошел 7 сентября, когда он досрочно победил американца Дастина Порье. Второй раз Нурмагомедов провел успешную защиту титула чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг).