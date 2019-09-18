Молния ударила в футбольное поле и сразила четырех игроков: видео
На кадрах, снятых с места, видно, как молодые люди играют в футбол, но во время вспышек двое из них падают на поле.
© Видео: AbnormalHouse.com, Facebook © Фото: Nikki Chromazz Topic, YouTube
Удар молнии поразил сразу нескольких футболистов во время встречи команд Jamaica College и Wolmer’s Boys на Ямайке. Электрический разряд попал на поле 16 сентября на 84-й минуте матча.
Во время вспышек молнии на газон рухнули два игрока Jamaica College. Всего в результате происшествия пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.
Один из спортсменов жаловался на боли в груди. Электрокардиография показала у него нарушение сердечного ритма.
Главный арбитр Карл Тирелл принял решение остановить встречу при счете 2: 1 в пользу Wolmer’s Boys.