Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

Нападающий Александр Кокорин, который вышел из колонии 17 сентября по УДО, заключил с ФК «Зенит» новый контракт. Об этом заявил адвокат Юрий Падалко.

Как он рассказал журналистам, трудовое соглашение с петербургским клубом спортсмен заключил еще 16 сентября.

«У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар", у Кокорина буквально вчера заключено трудовое соглашение с "Зенитом"», - пояснил адвокат.

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за две драки в столице в 2018 году. Пресненский суд Москвы в начале мая этого года отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев. Суд в Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО братьев Кокориных и Мамаева 6 сентября.