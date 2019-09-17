Кокорин и Мамаев покинули колонию в Белгородской области

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 в Белгородской области. Футболисты выпущены по УДО.

У стен колонии встречать спортсменов собралось большое количество журналистов. В этот момент на одного из представителей СМИ наехал автомобиль, за рулем которого, по предварительным данным, сидел отчим Александра Кокорина.

Футболисты и их знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в Москве в октябре 2018 года. Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии, а братьев Кокориных - к полутора годам. Районный суд Белгородской области 6 сентября освободил футболистов по УДО.