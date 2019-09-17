Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

В Санкт-Петербурге начали отбор волонтеров на Евро-2020

Валентина Пескова
08:25 17.09.2019
С кандидатами будут проводить собеседования на выявление личностно-деловых качеств, а также знание иностранного языка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Более пяти тысяч кандидатов подали заявки на участие в чемпионате Европы по футболу UEFA 2020 в качестве волонтеров. Сегодня в Санкт-Петербурге начнется отбор кандидатов. Для этого будут проводиться собеседования, в ходе которых выявят личностно-деловые качества потенциальных волонтеров, а в первую очередь - их знание иностранного языка.

Заявки подали в том числе кандидаты из Венгрии, Колумбии, Китая, Италии и Шри-Ланки. Из всех претендентов волонтерами станут только полторы тысячи человек, которые выступят в роли гидов и переводчиков. Также их задействуют и во время проведения культурно-массовых мероприятий.

Подать заявку еще можно до декабря. Интервью с кандидатами будет проходить в Центре подготовки городских волонтеров на Васильевском острове. Кандидаты из других стран и городов России будут проходить интервью онлайн в Skype.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.09.2019, 06:53
Цитадель провокаций: подземную крепость террористов нашли в Сирии
Дата17.09.2019, 07:46
«Триумфы» и «Панцири» создали воздушный щит на полигонах «Центр-2019»
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата16.09.2019, 15:50
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Дата11.09.2019, 17:29
В Москве прошла презентация выставки, посвященной жизни маршала Малиновского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:25 Спорт
Видео
В Санкт-Петербурге начали отбор волонтеров на Евро-2020
08:18 В стране и мире
Видео
Автомобиль въехал в журналистов, собравшихся возле колонии в ожидании Кокорина и Мамаева
07:59 В стране и мире
Видео
«Шоколадное селфи» чиновницы привело к проверке в Ульяновской области
07:35 В стране и мире
Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию
07:13 В стране и мире
Видео
Депутаты предложили запретить продажу алкоголя в маленьких барах
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ополченца ДНР расстреляли в упор после освобождения из украинского СИЗО
Видео
Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице: видео
Врач рассказала москвичам, как пережить «барическую пилу»
Ягудин рассказал, что все лето у дома Заворотнюк дежурила скорая
Видео
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Газ и неизвестность: ученые раскрыли тайну бункера Гитлера
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.