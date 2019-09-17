В Санкт-Петербурге начали отбор волонтеров на Евро-2020

Более пяти тысяч кандидатов подали заявки на участие в чемпионате Европы по футболу UEFA 2020 в качестве волонтеров. Сегодня в Санкт-Петербурге начнется отбор кандидатов. Для этого будут проводиться собеседования, в ходе которых выявят личностно-деловые качества потенциальных волонтеров, а в первую очередь - их знание иностранного языка.

Заявки подали в том числе кандидаты из Венгрии, Колумбии, Китая, Италии и Шри-Ланки. Из всех претендентов волонтерами станут только полторы тысячи человек, которые выступят в роли гидов и переводчиков. Также их задействуют и во время проведения культурно-массовых мероприятий.

Подать заявку еще можно до декабря. Интервью с кандидатами будет проходить в Центре подготовки городских волонтеров на Васильевском острове. Кандидаты из других стран и городов России будут проходить интервью онлайн в Skype.