Нурмагомедов пожертвовал $100 тысяч в фонд Порье

Американский боец Дастин Порье раскрыл сумму, которую пожертвовал в его фонд россиянин Хабиб Нурмагомедов. По его словам, чемпион UFC перечислил 100 тысяч долларов, как и пообещал после своей победы.

После титульного боя в Абу-Даби, в котором Нурмагомедов удушающим приемом победил Порье, соперники обменялись футболками, и Хабиб пообещал продать майку американца, а вырученные деньги перевести на благотворительность.

«Это здорово, потому что поможет многим людям. Я очень ценю его помощь и очень благодарен», - цитирует Порье MMA Junkie.

В самом фонде The Good Fight также поблагодарили Нурмагомедова за щедрое пожертвование и назвали его «человеком слова».