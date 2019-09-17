Нурмагомедов пожертвовал $100 тысяч в фонд Порье
После победы над Порье Нурмагомедов надел на себя футболку соперника и пообещал выставить ее на аукцион.
© Фото: Andy Rowland, via www.imago-imag www.imago-images.de, Globallookpress
Американский боец Дастин Порье раскрыл сумму, которую пожертвовал в его фонд россиянин Хабиб Нурмагомедов. По его словам, чемпион UFC перечислил 100 тысяч долларов, как и пообещал после своей победы.
После титульного боя в Абу-Даби, в котором Нурмагомедов удушающим приемом победил Порье, соперники обменялись футболками, и Хабиб пообещал продать майку американца, а вырученные деньги перевести на благотворительность.
«Это здорово, потому что поможет многим людям. Я очень ценю его помощь и очень благодарен», - цитирует Порье MMA Junkie.
В самом фонде The Good Fight также поблагодарили Нурмагомедова за щедрое пожертвование и назвали его «человеком слова».